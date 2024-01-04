Выставка «Россия» установила очередной рекорд по посещаемости

Международную выставку «Россия» 3 января посетили 156 тысяч человек

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве установила очередной рекорд по посещаемости. В первый рабочий день в 2024 году, 3 января, ее посетили 156 тысяч человек. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Уточняется, что 31 декабря гостями выставки стали более 120 тысяч человек. Всего за первые два месяца работы ее посетили почти четыре миллиона человек. На нее пришли жители всех регионов России, в том числе участники спецоперации с семьями.

На новогодних праздниках организаторы придумали специальную программу, ориентированную на семьи с детьми. Проводились мастер-классы по созданию мультфильма и народной росписи посуды. Кроме того, в рамках выставки 3 января прошел парад Дедов Морозов.

В конце декабря сообщалось об открытии на выставке-форуме «Россия» павильона Министерства обороны «Армия детям. Город профессий. Будущее страны». Он состоит из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов.