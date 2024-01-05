ФСБ: россиянин задержан за попытку диверсии на объекте Минобороны

ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанный действовал в интересах украинских спецслужб, он был завербован с помощью соцсетей. При задержании у россиянина изъяли «средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами».

Также в ЦОС ФСБ сообщили, что установлена причастность задержанного к поджогам объектов связи и железной дороги в Дагестане.

Мужчина и собранные по нему материалы переданы в Следственный комитет России.