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21:30, 5 января 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны

ФСБ: россиянин задержан за попытку диверсии на объекте Минобороны
СюжетДиверсии в России
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве

Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанный действовал в интересах украинских спецслужб, он был завербован с помощью соцсетей. При задержании у россиянина изъяли «средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами».

Также в ЦОС ФСБ сообщили, что установлена причастность задержанного к поджогам объектов связи и железной дороги в Дагестане.

Мужчина и собранные по нему материалы переданы в Следственный комитет России.

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      Марина Совина
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