Избирательный штаб Путина получил подписи из 19 регионов

Избирательный штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов страны

Избирательный штаб кандидата в президенты России, действующего лидера страны Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах 2024 года из 19 регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря штаба Александра Суворова.

Уточняется, что листы с подписями поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Брянской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Костромской, Курской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Их сбор еще продолжается. Еще 69 регионов должны будут привезти все собранные подписи.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. Первая партия документов поступила в штаб 30 декабря, их привезли волонтеры из Подмосковья.