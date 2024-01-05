Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с мошенничеством и «инфоцыганами»

Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с «инфоцыганами» при оплате подписки

Пользователи онлайн-кинотеатров пожаловались, что при попытке оплатить промоподписку на сервис сталкиваются с курсами от «инфоцыган» на стороннем сайте. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что пользователи пытаются оформить подписку на онлайн-кинотеатр на скидочных сайтах, система перенаправляет их на сайт курсов в сфере инфобизнеса, где невнимательный пользователь вносит свои данные, оплачивает символическую стоимость в 1 рубль, однако вместо онлайн-кинотеатра подписывается на коучей.

С подобным мошенничеством столкнулись пользователи, которые пытались оформить подписку на онлайн-кинотеатр «Иви». «Мы стараемся оперативно реагировать на все подобные действия и бороться с ними, блокируя ресурсы, вмешивающиеся в работу платформы», — сказал представитель «Иви».

Ранее в Москве перед онлайн-форумом задержали блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, с ноября он находится в СИЗО, его арест продлен до 16 февраля. В конце 2023 года его в очередной раз обвинили в мошенничестве — женщина заплатила 300 тысяч рублей за обучение тому, как вести бизнес, однако позже решила вернуть деньги, так как, по ее мнению, преподаватели курса были недостаточно квалифицированными и сообщали о себе недостоверные сведения, но в возврате средств ей отказали.