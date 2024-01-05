Вильфанд дал прогноз на горнолыжный сезон в Сочи в 2024 году

Вильфанд спрогнозировал продолжительный горнолыжный сезон в Сочи в 2024 году

Горнолыжный сезон рано стартует в Сочи и будет продолжительнее обычного из-за большого количества снега, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Сочи наблюдался очень сильный снег, который хорошо покрыл склоны на горнолыжных курортах. Обычно сезон здесь стартует не раньше середины января, но в этом году это произошло раньше. «Конечно, это отразится и на его продолжительности, так как выпавший снег долго будет таять», — спрогнозировал специалист.

Он указал, что сейчас снег есть даже на Красной Поляне, которая находится всего лишь на высоте 540 метров над уровнем моря. «Лыжная трасса заканчивается на высоте 900 метров над уровнем моря. Конечно, там снега совсем достаточно», — подчеркнул он.

Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре 2023 года увеличила из Москвы частоту полетов в центр горнолыжных курортов Заполярья — город Кировск Мурманской области.

