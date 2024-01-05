Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
04:49, 5 января 2024Среда обитания

Вильфанд дал прогноз на горнолыжный сезон в Сочи в 2024 году

Вильфанд спрогнозировал продолжительный горнолыжный сезон в Сочи в 2024 году

Фото: Andrei Kamenev / Global Look Press

Горнолыжный сезон рано стартует в Сочи и будет продолжительнее обычного из-за большого количества снега, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Сочи наблюдался очень сильный снег, который хорошо покрыл склоны на горнолыжных курортах. Обычно сезон здесь стартует не раньше середины января, но в этом году это произошло раньше. «Конечно, это отразится и на его продолжительности, так как выпавший снег долго будет таять», — спрогнозировал специалист.

Он указал, что сейчас снег есть даже на Красной Поляне, которая находится всего лишь на высоте 540 метров над уровнем моря. «Лыжная трасса заканчивается на высоте 900 метров над уровнем моря. Конечно, там снега совсем достаточно», — подчеркнул он.

Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре 2023 года увеличила из Москвы частоту полетов в центр горнолыжных курортов Заполярья — город Кировск Мурманской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США заявили об утрате веры в победу Украины

      Стало известно об угрозах Клинтона журналистам из-за Эпстина

      Вильфанд дал прогноз на горнолыжный сезон в Сочи в 2024 году

      Российские артиллеристы уничтожили БМП ВСУ на расстоянии 15 километров

      На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды

      Пицца с необычной начинкой расколола итальянцев

      Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»

      Украинский депутат призвал Зеленского разобраться с Польшей

      Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизации

      США поддержали скорейшее вступление Швеции в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости