Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в региональной столице есть угроза ракетной опасности.

Об объявлении ракетной опасности также сообщили ТАСС в мэрии города. Там призвали горожан покинуть открытые участки улицы, выйти из машин и вернуться домой. В помещении же необходимо держаться подальше от окон.

За последние сутки, как рассказал ранее Гладков, ВСУ обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области.

Белгород и населенные пункты в регионе подвергается атакам со стороны украинской армии с конца прошлого года. Самый массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря, его жертвами стали 25 человек, более 100 получили ранения.

В начале 2024 года удары наносились ракетами «Ольха», «Точка-У», часть из них были сбиты средствами ПВО.