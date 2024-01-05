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22:08, 5 января 2024Россия

В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Chumakov Sergey/news.ru/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в региональной столице есть угроза ракетной опасности.

Об объявлении ракетной опасности также сообщили ТАСС в мэрии города. Там призвали горожан покинуть открытые участки улицы, выйти из машин и вернуться домой. В помещении же необходимо держаться подальше от окон.

За последние сутки, как рассказал ранее Гладков, ВСУ обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области.

Белгород и населенные пункты в регионе подвергается атакам со стороны украинской армии с конца прошлого года. Самый массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря, его жертвами стали 25 человек, более 100 получили ранения.

В начале 2024 года удары наносились ракетами «Ольха», «Точка-У», часть из них были сбиты средствами ПВО.

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      Марина Совина
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