Welt: Украине необходимо смириться с утратой территорий

Журналист Штеффен Шварцкопф назвал невозможным возвращение утраченных территорий Украиной. Об этом он заявил немецкому телеканалу Welt.

По словам журналиста, Украине необходимо смириться с этой потерей. По его мнению, план вернуть утраченные территории был обречен на провал, так как для его осуществления у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было ни достаточного количества военных, ни оружия, ни возможности в целом.

Ранее Украине предсказали ухудшение положения без помощи США. По словам журналиста Коннора Эколса, от возможности США финансировать Киев будет зависеть исход конфликта, в то время как ситуация в Конгрессе складывается не лучшим образом для украинской стороны.

