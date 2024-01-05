Залужный доложил главкому НАТО о сложной обстановке на фронте

Главком ВСУ Залужный заявил представителю НАТО о сложной обстановке на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Об этом украинский военачальник сообщил в своемTelegram-канале.

В ходе диалога он рассказал собеседнику, что на фронте сложилась сложная оперативно-стратегическая обстановка. Однако, добавил он, ситуация «остается контролируемой», украинские войска находятся в обороне и концентрируются на отражении атак.

4 января Залужный выступил с эмоциональной речью во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде. В ходе выступления он призвал представителей комитета Рады идти на фронт и подчеркнул, что ему нужны люди. «Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — отметил главком ВСУ.