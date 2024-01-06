Садовник миллиардера-педофила рассказал о массажах для брата британского короля

Садовник миллиардера-педофила Эпштейна рассказал о массажах для принца Эндрю

Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю неделями гостил у миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом заявил садовник финансиста Хуан Алесси, передает РИА Новости.

По словам работника, член британской монаршей семьи «регулярно получал массажи». Алесси это подтвердил в ходе допроса по делу Эпштейна.

Он уточнил, что супруга Эндрю также однажды посетила дом Эпштейна во Флориде. При этом на ночь она не оставалась.

В среду, 3 января, федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих список из имен более 150 человек, так или иначе фигурировавших в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Помимо принца Эндрю, в списке числятся экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, основатель Microsoft Билл Гейтс, поп-певец Майкл Джексон и даже астрофизик Стивен Хокинг.

Эпштейна судили за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста 6 июля 2019 года в Нью-Йорке, в августе того же года, по официальной версии, он свел счеты с жизнью в тюремной камере.