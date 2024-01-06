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16:51, 6 января 2024Россия

Тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» нашли в частном доме в Краснодаре

Шеф-редактора ГТРК «Кубань» Коновалову нашли мертвой в частном доме

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой нашли полицейские в частном доме на Офицерской улице в Краснодаре. Об этом в субботу, 6 января, ТАСС рассказала председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.

«И ГТРК "Кубань", и Союз журналистов подключатся и окажут содействие в похоронах», — добавила она.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Краснодарскому краю, в доме были найдены тело 48-летней журналистки и 52-летнего мужчины — экс-супруга погибшей. Следователи начали проверку. Предварительно, видимых повреждений на телах погибших не обнаружено.

Зоя Коновалова работала в печатных изданиях и PR-структурах, кроме того, трудилась корреспондентом на радиостанциях «Маяк» и «Юность». Также она возглавляла новостную редакцию на «Первом радио», руководила дирекцией информационного вещания телеканала «Кубань 24», а последний год жизни возглавляла интернет-редакцию ГТРК «Кубань». У Коноваловой остались взрослый сын и 15-летняя дочь.

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      Анастасия Алимпиева
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