В российском детском лагере ребенок поранил воспитательницу ножом

В детском лагере под Петербургом 11-летний ребенок поранил воспитательницу ножом

В российском детском оздоровительном лагере 11-летний мальчик поранил воспитательницу ножом. Инцидент произошел в учреждении «Заря» под Санкт-Петербургом. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам источника издания, ребенок начал размахивать руками, после чего схватил нож. Отмечается, что воспитательница успела забрать у мальчика предмет, однако поранила себе руки. По данным «Фонтанки», ребенок страдает от психического заболевания и состоит на учете в ПНД. После инцидента мальчик был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что воспитатели оздоровительного лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области били детей из Югры и подглядывали за ними в душе. Несовершеннолетние пожаловались на издевательства родителям только после отъезда из лагеря.