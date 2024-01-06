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13:19, 6 января 2024Россия

В российском детском лагере ребенок поранил воспитательницу ножом

В детском лагере под Петербургом 11-летний ребенок поранил воспитательницу ножом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В российском детском оздоровительном лагере 11-летний мальчик поранил воспитательницу ножом. Инцидент произошел в учреждении «Заря» под Санкт-Петербургом. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам источника издания, ребенок начал размахивать руками, после чего схватил нож. Отмечается, что воспитательница успела забрать у мальчика предмет, однако поранила себе руки. По данным «Фонтанки», ребенок страдает от психического заболевания и состоит на учете в ПНД. После инцидента мальчик был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что воспитатели оздоровительного лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области били детей из Югры и подглядывали за ними в душе. Несовершеннолетние пожаловались на издевательства родителям только после отъезда из лагеря.

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      Варвара Кошечкина
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