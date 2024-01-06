В Могилеве задержали участников связанной с белорусскими протестами группы

В Белоруссии задержали участников группы Nizkiz, связанной с протестами 2020-го

В Белоруссии задержаны трое участников музыкальной группы Nizkiz, которая сняла клип на несанкционированной акции оппозиции в 2020 году в Минске. Об этом сообщает «Беларусь 4 Могилев».

«Музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь, и вот решили вернуться», — говорится в сообщении. По информации канала, в числе задержанных вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.

Ильин заявил, что в 2020 году популярность группы «решили использовать и предложили ей снять клип на акциях протеста в Минске». В сюжете не говорится, по какой статье участники группы будут привлечены к ответственности.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций требовали отставки Александра Лукашенко и проведения нового голосования. Выступления протестующих жестко подавлялись милицией и ОМОН.