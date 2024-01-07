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00:12, 7 января 2024Россия

Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших героев СВО

Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших героев СВО в Ново-Огарево
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча прошла в президентской резиденции Ново-Огарево.

По словам Пескова, в Москве для них была организована специальная культурная программа — посещение различных выставок, представлений, а также других праздничных мероприятий. Также детям погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне. После российский глава побеседовал с семьями.

По поручению Путина в России создан фонд «Защитники Отечества». Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Ранее председатель фонда Анна Цивилева рассказала, что одно из важнейших направлений работы организации — адаптация жилья для героев с инвалидностью.

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      Юлия Мискевич
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