В Израиле заявили об изменении тактики операции в Газе

ЦАХАЛ: Израиль сократит число ударов по Газе и уменьшит число солдат в регионе

Израильская армия постепенно снижает число ударов по Газе, воинский контингент в регионе также будет уменьшаться. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, его слова приводит The New York Times.

Как рассказал Хагари, израильская армия переходит к точечным ударам с воздуха и разовым рейдам сухопутных войск. Говоря о дальнейших шагах, представитель ЦАХАЛ уточнил, что израильские военные намерены захватить позиции ХАМАС в центре и на юге Газы, особенно вокруг Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха.

Также Хагари сообщил, что армия намерена уделить особое внимание поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее газета The Jerusalem Post написала, что Израиль не намерен оккупировать сектор Газа, после выполнения задач военной операции контроль над регионом будет передан местной администрации.

По данным палестинской стороны на начало января, жертвами ударов по Газе стали более 22 тысяч человек.