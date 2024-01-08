В России из-за аварии с газом рухнула стена жилого дома

МЧС: в нижегородской Выксе из-за хлопка газа рухнула стена жилого дома

Днем в понедельник, 8 января, в нижегородской Выксе разрушилась стена одноэтажного жилого дома. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Ведомство получило сообщение о хлопке в 15:40 по мск, предварительная причина происшествия — неисправность газового оборудования. Из-за аварии рухнула часть стены деревянного дома и часть оконного проема без последующего горения.

На момент происшествия в одной из пяти квартир дома находился один человек. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС. Дом отключили от газоснабжения. Сейчас региональное управление МЧС обсуждает вопрос допуска жильцов в квартиры.

Для того чтобы снизить число аварий с газом в жилых домах, россиян могут обязать установить в квартире газоанализаторы для сигнализации об утечках. Из-за этого в платежах за жилищно-коммунальные услуги может появиться новая графа. Стоимость газоанализатора вместе с установкой составляет 3-3,5 тысячи рублей. Монтаж предлагается осуществлять за счет взносов за капитальный ремонт.