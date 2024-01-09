Офицер ВСУ призвал Киев производить больше дронов

Офицер ВСУ: армии Украины нужно в три раза больше дронов, чем обещает Киев

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо в три раза больше FPV-беспилотников, чем обещают в Киеве. Об этом заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.

Он объяснил, что такие требования к объемам производства БПЛА обоснованы нехваткой снарядов в ВСУ. Эксперт отметил, что власти заявляют об объемах в миллион дронов. «На самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть», — заявил он. Касьянов также обратил внимание, что на Украине отсутствуют массовые заводы по производству снарядов.

Кроме того, офицер ВСУ признал, что Россия продолжает удерживать первенство как в количестве, так и в разнообразии дронов.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал о планах страны производить десятки тысяч беспилотников в месяц. По его оценкам, таких темпов Киев планировал достичь к концу 2023 года.