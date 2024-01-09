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15:53, 9 января 2024Ценности

Модель Кьяру Ферраньи заподозрили в мошенничестве из-за продажи куличей

Модель Ферраньи заподозрили в мошенничестве из-за продажи куличей на Рождество

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Итальянскую модель и бизнесвумен Кьяру Ферраньи заподозрили в мошенничестве из-за продажи куличей «пандоро» в рамках благотворительной кампании. Об этом сообщает AP News.

Популярная блогерша продавала рождественскую выпечку под своим брендом в коллаборации с пекарней Balocco. Прокуратура Милана внесла предпринимательницу и главу компании по производству тортов Алессандру Балокк в список подозреваемых по статье о мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. При этом подробности дела не раскрываются.

Ферраньи выпустила официальное заявление, в котором высказалась по поводу следствия. Знаменитость заявила, что спокойно относится к проверкам и доверяет работе судебной власти. «Я всегда действовала добросовестно и уверена, что это выяснится в ходе расследования, — говорится в публикации. — Я немедленно согласилась сотрудничать с властями».

Известно, что ранее бизнесвумен уже оштрафовали на 1,2 миллиона долларов из-за введения потребителей в заблуждение. Она обещала перечислить часть денег с продажи рождественских куличей детской больнице Regina Margherita в Турине. Однако антимонопольная служба провела проверку и выяснила, что на самом деле в учреждение не поступали взносы от Ферраньи.

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      Майя Пономаренко
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