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12:46, 9 января 2024Ценности

Наряды в стиле «Санта-Барбары» станут трендом 2024 года

Стилистка Марина Медведь назвала модными наряды с низкой посадкой и стразами

Кадр: Сериал «Санта-Барбара»

Стилист-имиджмейкер Марина Медведь назвала главные модные тренды на 2024 год. Ее комментарий публикует Ura.ru.

По словам специалистки, в наступившем году актуальность обретут откровенные и яркие наряды в стиле начала 2000-х годов. Среди них — предметы гардероба с низкой посадкой и стразами, укороченные топы и кружево.

Кроме того, актуальной станет одежда с широкими плечами, приталенным кроем и объемными аксессуарами. «На смену "тихой роскоши" (old money — минимализма в стиле потомственных аристократов) 2023 года приходит роскошь "громкая": в моду вернулись образы конца 1980-х и начала 1990-х годов, образы, вдохновленные сериалами "Династия" и "Санта-Барбара"», — пояснила собеседница издания.

Ранее в январе стилист и дизайнер Юлия Логвинова назвала главные тренды зимы — 2023-2024. Так, актуальными оказались натуральная кожа и мех. Популярными стали платья, юбки, жилеты, браслеты и чокеры из этих материалов.

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      Алина Гостева
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