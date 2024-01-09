Вложения в IT-стартапы в России резко снизились

«Ъ»: объем вложений в IT-стартапы в России сократился на 83 процента за год

В минувшем году объем венчурного рынка (рискованные инвестиции) в России увеличился в количестве сделок, но продолжил падение в денежном выражении. Об этом со ссылкой на данные инвестиционной платформы Dsight пишет «Коммерсантъ».

За указанный период с IT-стартапами инвесторы заключили на 15 процентов больше сделок (158), чем годом ранее, но их сумма в совокупности — всего 71 миллион долларов. Падение по сравнению с 2022 годом — 83 процента, а средний инвестиционный чек равен 0,46 миллиона долларов.

Лучше всего дело обстоит в программном обеспечении для бизнеса (22 процента от объема сделок и 15 процентов от количества), далее идут образовательные технологии (10 и 5 процентов соответственно) и финансовые (10 и 11 процентов). Почти треть венчурных инвестиций сделали государственные фонды и корпорации.

Аналитики отмечают, что в 2023 году на рынке царила высокая осторожность. Крупных денег добились только проекты с устоявшейся бизнес-моделью, а остальные перебивались микрочеками.

Главный редактор «Русского венчура» Елена Иванова отмечает, что причиной негативных тенденций стала политика, а объективных предпосылок для снятия этих препятствий в ближайшем будущем нет, поэтому говорить о росте не приходится.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников указывал, что без развития венчурных инвестиций достигнуть необходимого уровня технологического суверенитета России будет тяжело.