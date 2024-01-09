Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 9 января 2024Силовые структуры

Охранник бара избил россиянина и случайно столкнул его в шахту лифта

В Благовещенске охранник избил посетителя бара и столкнул его в шахту лифта

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Благовещенске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 37-летнего мужчины в шахте лифта торгового центра (ТЦ) в ночь на 31 декабря 2023 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. В рамках него задержали 21-летнего молодого человека. Его отправили под стражу.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2023 года на пятом этаже ТЦ, где находится бар, произошел конфликт между охранниками и посетителем. Один из охранников пнул мужчину в область груди. От удара потерпевший упал на закрытые двери лифта, которые проломились под его весом. В результате он провалился в шахту и получил несовместимую с жизнью травму головы.

Ранее в Махачкале охранник ресторана избил гостя из-за неоплаченного счета.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Москвой после массового отключения тепла задержан высокопоставленный чиновник. Накануне проблемой занялся Путин

      Гладков сообщил о десятках атак ВСУ на Белгородскую область

      Названы готовые принять детей из Белгородской области регионы

      500 студенток университета обвинили профессора в сексуальных домогательствах

      Названо число обстрелов Курской области с начала СВО

      Самый юный в России осужденный за терроризм дорос до взрослой колонии

      Популярный в России блогер впервые станет отцом

      Власти одной страны решили в пять раз повысить цены на бензин

      Россиянам перечислили пять основных правил гигиены зубов

      Охранник бара избил россиянина и случайно столкнул его в шахту лифта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости