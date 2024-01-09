Охранник бара избил россиянина и случайно столкнул его в шахту лифта

В Благовещенске охранник избил посетителя бара и столкнул его в шахту лифта

В Благовещенске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 37-летнего мужчины в шахте лифта торгового центра (ТЦ) в ночь на 31 декабря 2023 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. В рамках него задержали 21-летнего молодого человека. Его отправили под стражу.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2023 года на пятом этаже ТЦ, где находится бар, произошел конфликт между охранниками и посетителем. Один из охранников пнул мужчину в область груди. От удара потерпевший упал на закрытые двери лифта, которые проломились под его весом. В результате он провалился в шахту и получил несовместимую с жизнью травму головы.

Ранее в Махачкале охранник ресторана избил гостя из-за неоплаченного счета.