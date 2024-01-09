Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:43, 9 января 2024Культура

Известного российского поэта сбила машина

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина, его госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Поэта Льва Рубинштейна в Москве сбила машина. Об этом сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

76-летний литератор был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, там ему уже сделали операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В 2023 году Рубинштейн высказался об основных недостатках Москвы. Поэт признался, что ему кажется оскорбительной стилизация новых зданий, построенных на месте тех, которые раньше находились там, под старинные. Кроме того, его расстраивает снос давно знакомых ему зданий, которые он считал своими.

Рубинштейн в середине 1970-х годов пришел к собственному «картотечному» жанру, возникшему на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств. Он считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Известного российского поэта сбила машина

      Американская авиакомпания нашла незатянутые болты на самолетах Boeing

      В Минфине США испугались конфисковывать российские активы

      В Херсонской области восстановлено нарушенное из-за аварии электроснабжение

      На Украине уничтожен 20-летний американский морпех-наемник

      В США сообщили о проблемах с лунным модулем Peregrine

      В Литве прокомментировали речи о закрытии русских школ ужасной ошибкой

      Задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Петербурге

      Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» заподозрили в пропаганде ЛГБТ

      14 грузовых вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости