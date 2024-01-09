Известного российского поэта сбила машина

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина, его госпитализировали в тяжелом состоянии

Поэта Льва Рубинштейна в Москве сбила машина. Об этом сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

76-летний литератор был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, там ему уже сделали операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В 2023 году Рубинштейн высказался об основных недостатках Москвы. Поэт признался, что ему кажется оскорбительной стилизация новых зданий, построенных на месте тех, которые раньше находились там, под старинные. Кроме того, его расстраивает снос давно знакомых ему зданий, которые он считал своими.

Рубинштейн в середине 1970-х годов пришел к собственному «картотечному» жанру, возникшему на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств. Он считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма.