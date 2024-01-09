В Аргентине убили программиста из России

Infobae: в Буэнос-Айресе при ограблении убили 40-летнего программиста из России

В столице Аргентины четыре грабителя убили россиянина на пороге его дома. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на источники в городской полиции.

По данным издания, 40-летний Евгений Сипатов проживал в Буэнос-Айресе вместе с беременной женой. Помимо программирования россиянин также занимался продажей криптовалют.

Отмечается, что злоумышленники передвигались на мотоциклах. Во время ограбления Сипатов оказал грабителям сопротивление, его ранили выстрелом в грудь. Позднее он скончался в местной больнице, куда был доставлен на машине скорой помощи. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Личность одного из преступников уже установлена.

В 2021 году в Великобритании убили исследующего лечение рака россиянина. 31-летнему мужчине были нанесены ножевые ранения.