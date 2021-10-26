В Великобритании убили исследующего лечение рака россиянина

Полиция Великобритании рассказала об убийстве россиянина, происшествие случилось еще 17 октября, однако сейчас полицейское управление долины Темзы раскрыло подробности о личности погибшего, передает ТАСС. Им оказался IT-специалист Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, он погиб в результате нападения.

31-летнему мужчине были нанесены ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте. По подозрению в преступлении был задержан Юджин Коман, проживающий на улице Пиннокс-уэй, где было совершено преступление. Позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.

В настоящее время расследование происшествия продолжается. Родственники погибшего Леонида Лабошина сообщили, что он является выпускником СпбГУ, а в Великобритании работал в группе, занимающейся проектом раннего диагностирования и лечения рака. «Леонид был удивительно чутким, умным и одаренным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей», — сказали родственники.

Российское дипломатическое представительство в Соединенном Королевстве пока не дало комментарии по поводу убийства россиянина.

25 января текущего года сообщалось о нападении неизвестного мужчины с ножом на россиян в турецком Стамбуле, трое из пострадавших оказались ранены. По данным журналистов, преступником оказался 40-летний сборщик мусора, позже мужчину задержала полиция.