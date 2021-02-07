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В Испании жестоко убили россиянина

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Фото: Jesus Merida / Keystone Press Agency

Национальная полиция Испании расследует жестокое убийство россиянина на Тенерифе. Об этом сообщает издание Diario de Avisos со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп обнаружили вечером 6 февраля в районе города Коста-Адехе на юге острова. На теле покойного обнаружены многочисленные ножевые ранения. Источник издания отмечает, что мужчина мог быть убит в ходе семейного конфликта утром в субботу в одном из домов Коста-Адехе, где проживает семья из России.

Подробности не сообщаются. На момент написания заметки, был подтвержден только факт насильственной смерти.

25 января текущего года сообщалось о нападении неизвестного мужчины с ножом на россиян в турецком Стамбуле, трое из пострадавших оказались ранены. По данным журналистов, преступником оказался 40-летний сборщик мусора, позже мужчину задержала полиция.

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