Германия выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина

Германия выдаст Италии россиянина Расула Бисултанова, обвиняемого в убийстве итальянца Никколо Чатти в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Италии.

В 2020 году прокуратура Рима выдала ордер на арест Бисултанова, 3 августа на его основании Берлин произвел арест россиянина. В итальянском дипломатическом ведомстве отметили, что данный результат был достигнут благодаря постоянным контактам итальянских посольств в Берлине и Мадриде с властями соответствующих государств.

Как отмечает агентство, 22-летний Чатти был забит до смерти на дискотеке в городе Льорет-де-Мар.