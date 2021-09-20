Задержанного в Польше россиянина Васильева потребовали выдать Казахстану

Задержанный в Варшаве бывший глава криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев — россиянин, его выдачи требует Казахстан. Об этом представитель Окружной прокуратуры Варшавы сообщил РИА Новости.

«По нашим данным, Дмитрий В. является гражданином России», — подтвердил польский собеседник агентства. Он также рассказал, что задержание Васильева проводил Интерпол. Сейчас мужчина находится под временным арестом, польское государство рассматривает решение о его выдаче.

По данным агентства, Васильева преследуют из-за дела об исчезновении криптовалют. Криптовалютная биржа WEX, которой он руководил, связана с исчезновением денег инвесторов из Евросоюза и других мировых регионов. Общий объем пропажи составил около 450 миллионов долларов.

Ранее Сальвадор, страна, первой признавшая биткоин законным средством платежа, обнародовала новые криптовалютные законы. Иностранные инвесторы в Сальвадоре будут освобождены от налогов на прибыль от операций с биткоинами.