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Рекордную сумму в биткоинах конфисковали в Британии

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Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Скотленд-Ярд конфисковал у злоумышленников биткоины общей стоимостью 114 миллионов фунтов стерлингов (158 миллионов долларов) в ходе расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщает The Times со ссылкой на правоохранительные органы Лондона.

Эта конфискация стала рекордной для Великобритании и составила значительную долю всех конфискованных криптовалют за период времени: в течение прошлого года власти конфисковали около 718 миллионов фунтов стерлингов, раскрывая дела, связанные с торговлей наркотиками.

«Криптовалюты помогают преступникам скрывать источники своих средств, но мы можем блокировать их, прежде чем они будут реинвестированы — и таким образом усложнить криминалу работу в Лондоне», — объяснил представитель полиции.

В мае сообщалось, что два россиянина и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в обвинениях, связанных с распространением вирусных программ, и кибератаках на финансовые организации и физических лиц в США.

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