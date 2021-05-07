Россияне признали вину по делу о киберпреступлениях против США

Два россиянина и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в обвинениях, связанных с распространением вирусных программ, и кибератаках на финансовые организации и физических лиц в США. Об этом сообщает американский минюст, передает РИА Новости.

Все четыре человека признали вину в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием организованных преступных группировок организации (RICO), которая возникла вследствие того, что они с 2008 по 2015 год предоставляли услуги по «пуленепробиваемому» хостингу, который использовали для распространения вредоносных программ, а также атак а финансовые организации и пострадавших лиц по всем США.

Граждане были членами и основателями организации, которая предоставляла хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб.

28 апреля в США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Россиянина обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. По информации американского суда, Стерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность.