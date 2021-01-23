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Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях на территории США

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Фото: Pixabay

Гражданин России Кирилл Фирсов сознался в киберпреступлениях на территории США, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Россиянин в рамках сделки со следствием согласился на тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Сделку необходимо утвердить суду, затем будет вынесен приговор.

Фирсов признал, что был администратором сайта deer.io, где продавалась украденная информация о кредитных картах и другая персональная информация. Он в том числе торговал номерами социального страхования, датами рождения и адресами американцев. При этом зачастую этой информации было достаточно для того, чтобы мошенническим образом получить кредитную карту или кредит на имя жертвы.

В материалах дела указывается, что сайт функционировал с 2013 по 2020 годы. В общей сложности доход от незаконных продаж составил 17 миллионов долларов.

Как сообщил Фирсов, в основном его жертвами были россияне, но около 1,2 миллиона долларов удалось заработать на продаже информации об американцах. Этот факт позволил ФБР преследовать Фирсова и задержать его по приезде в страну.

10 марта Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина по подозрению в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей. Как утверждают власти США, он является создателем и владельцем аукционной платформы, на которой торговали данными, украденными хакерами у пользователей социальных сетей.

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