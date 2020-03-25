США прикрыли проект обвиненного в торговле крадеными данными россиянина

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в соответствии с решением суда Южного округа Калифорнии прикрыло проект — онлайн-платформу Deer.io — россиянина Кирилла Фирсова, обвиненного в торговле крадеными данными. Об этом сообщается на сайте американского министерства юстиции.

Сайт начал работу не позднее октября 2013 года. По словам самого Фирсова, площадкой его проекта пользовались более 24 тысяч магазинов, что принесло более 17 миллионов долларов. В решении суда отмечается, что Фирсов рекламировал платформу на различных киберфорумах.

Следующее заседание по делу Фирсова назначено на 16 апреля.

10 марта Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина по подозрению в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей. Как утверждают власти США, он является создателем и владельцем аукционной платформы, на которой торговали данными, украденными хакерами у пользователей социальных сетей.

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