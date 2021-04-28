Россиянина арестовали в США по делу об отмывании денег

В США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, сообщает РИА Новости.

Россиянина обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. По информации американского суда, Стерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность.

В итоге более чем 1,2 миллиона биткоинов, стоимость которых оценивается в 335 809 383 доллара, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента, отмечается в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета.

В них также указывается, что из 336 миллионов долларов по меньшей мере 78 миллионов проходили через услуги различных торговых площадок теневого интернета.

10 марта Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина по подозрению в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей. Как утверждают власти США, он является создателем и владельцем аукционной платформы, на которой торговали данными, украденными хакерами у пользователей социальных сетей.