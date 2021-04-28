Мир
 
Последние новости
Африканская страна приостановила соглашение с Россией о создании морской базы
Умер герой мема про хохочущего испанца
Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу в Кубке Гагарина
Ученая создала замедляющее старение и улучшающее интеллект мороженое
Названа возможная тема для обсуждения на встрече Путина и Зеленского
Россиянам раскрыли опасности известных туристических стран
Онколог назвал причину слишком позднего выявления рака
Адмирал связал приостановку договора о морской базе в Судане с давлением США
В Московском зоопарке пингвины поборолись за камни 
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянина арестовали в США по делу об отмывании денег

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, сообщает РИА Новости.

Россиянина обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. По информации американского суда, Стерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность.

В итоге более чем 1,2 миллиона биткоинов, стоимость которых оценивается в 335 809 383 доллара, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента, отмечается в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета.

В них также указывается, что из 336 миллионов долларов по меньшей мере 78 миллионов проходили через услуги различных торговых площадок теневого интернета.

10 марта Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина по подозрению в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей. Как утверждают власти США, он является создателем и владельцем аукционной платформы, на которой торговали данными, украденными хакерами у пользователей социальных сетей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях на территории США
ФБР арестовало россиянина по обвинению в торговле крадеными данными