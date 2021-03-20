В США россиянина осудили на десять лет за киберпреступления

В США россиянина Сергея Медведева осудили на десять лет за киберпреступления. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Медведева обвинили в причастности к транснациональной организации Infraud. По информации ведомства, организация занималась приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, информации о скомпрометированных дебетовых и кредитных картах, персональной информации, банковских и финансовых данных, вредоносных компьютерных программ.

В июне 2020 года Медведев в суде США признал вину в киберпреступлениях. В феврале 2018 года Минюст сообщил об обвинении 36 человек в причастности к деятельности Infraud. Тогда же стало известно об аресте 13 человек, которые входили в организацию. На следующий день Медведева задержали в Таиланде.