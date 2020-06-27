В США россиянин признал вину в киберпреступлениях

Россиянин Сергей Медведев признался в суде США в причастности к транснациональной организации Infraud, которая занимается киберпреступлениями. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

«Сергей Медведев, также известный как Stells, segmed, serjbear, в возрасте 33 лет, из Российской Федерации, признал вину перед судьей окружного суда США Джеймсом Мэханом в Неваде», — сказано в сообщении ведомства.

По информации Минюста, организация занималась приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, информации о скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, персональной информации, банковских и финансовых данных, вредоносных компьютерных программ.

Как считает обвинение, организация была создана в октябре 2010 года выходцем из Украины Святославом Бондаренко. В США Медведева считают одним из создателем площадки. Убыток от деятельности Infraud составил более 568 миллионов долларов.

В феврале 2018 года ведомство сообщило об обвинении 36 человек в причастности к деятельности Infraud. Тогда же стало известно об аресте 13 человек, которые входили в организацию. На следующий день Медведева задержали в Таиланде.

Ранее в США суд приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за киберпреступления. Приговор гражданину России, которого экстрадировали из Израиля, оказался на шесть лет меньше требований стороны обвинения. Известно, что Буркову зачтут отбытый ранее срок в Израиле (4,5 года) и в США (с ноября 2019 года).

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