США приговорили россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

США приговорили россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за киберпреступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что приговор гражданину России, которого экстрадировали из Израиля, оказался на шесть лет меньше требований стороны обвинения. Известно, что Буркову зачтут отбытый ранее срок в Израиле (4,5 года) и в США (с ноября 2019 года).

В январе Бурков признал себя виновным по двум из пяти пунктов обвинения в киберпреступлениях. Он руководил сайтом Cardplanet, на котором продавались украденные номера кредитных карт. Также Бурков руководил площадкой Direct Connection, где, по словам прокурора, общались «элитные киберпреступники».

Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Россия предлагала обменять Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша из Индии. Однако израильская сторона отказалась от обмена, позже президент России Владимир Путин помиловал девушку, а Буркова Израиль экстрадировал в США.

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