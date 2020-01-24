Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным

Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный в США, признал себя виновным по двум из пяти пунктам обвинений в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему грозит до 15 лет тюрьмы, при этом ранее говорилось о 80 годах заключения.

Бурков признал, что руководил сайтом Cardplanet, на котором продавались украденные номера кредитных карт. Также он руководил площадкой Direct Connection, где, по словам прокурора, общались «элитные киберпреступники».

По условиям сделки с обвинением Бурков обязался возместить ущерб и отказался от суда присяжных. Он также заявил, что признает вину без принуждения и что он не будет претендовать на то, чтобы остаться в США после отбытия срока.

Ранее стало известно, что власти Израиля начали выдачу Буркова США. В Москве назвали действия израильских властей «идущими вразрез с конструктивными партнерскими отношениями двух стран».

До этого Россия предлагала обменять Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша из Индии. Однако израильская сторона отказалась от обмена.

Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.

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