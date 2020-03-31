В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег

Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина Максима Бойко, которого обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщается на портале MSN.

Известно, что в январе россиянин приехал в США вместе с супругой, на таможне задекларировав 20 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей) наличными. По его словам, их он получил в результате сдачи недвижимости и инвестирования.

ФБР считает, что в реальности эти деньги были получены путем отмыва для других киберпреступников из международной группировки QQAAZZ. Сейчас россиянин доставлен в Питтсбург, прокуроры ведут дело также в отношении пяти латвийских сообщников. Бойко может грозить до 20 лет заключения.

10 марта сообщалось, что Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина, которого подозревают в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей

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