Мир
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Раскрыты подробности получения спецпропусков для москвичей
МиГ-29К «необычно» улетел с авианосца
Певица Жасмин переболела коронавирусом
Россиянка заразилась коронавирусом в Таиланде
Борец-подросток предотвратил похищение детей
Налог на самозанятых распространили на всю Россию
Первый канал позвал россиян на шашлыки перед нерабочей неделей
Назван способ контролировать нарушителей карантина в России
Россиянам объяснили влияние алкоголя на коронавирус
Новости партнеров

В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина Максима Бойко, которого обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщается на портале MSN.

Известно, что в январе россиянин приехал в США вместе с супругой, на таможне задекларировав 20 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей) наличными. По его словам, их он получил в результате сдачи недвижимости и инвестирования.

ФБР считает, что в реальности эти деньги были получены путем отмыва для других киберпреступников из международной группировки QQAAZZ. Сейчас россиянин доставлен в Питтсбург, прокуроры ведут дело также в отношении пяти латвийских сообщников. Бойко может грозить до 20 лет заключения.

10 марта сообщалось, что Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина, которого подозревают в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russian charged in Pittsburgh with laundering money for international cyber criminals
Экстрадированного во Францию россиянина Винника оставили под стражей
Браудер заподозрил Москву в сотрудничестве с британцами в криминальных интересах
ФБР арестовало россиянина по обвинению в торговле крадеными данными
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня

«Мне удивительно, как я там выжил»

ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
13:22Сегодня

В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

11:56Сегодня

Спецслужбы США рассказали о недоступности российских данных по коронавирусу

09:53Сегодня

США приготовились ко второй волне коронавируса

Мир00:0228 марта

«От чувства тревожности мы обретаем свободу»

Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
09:18Сегодня

Cледователь по делу Скрипалей возглавил британскую разведку

07:32Сегодня

Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса

02:05Сегодня

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Мир00:0326 марта

«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»

Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
22:0130 марта

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусе

21:3130 марта

Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

20:5630 марта

Стало известно о результате теста Нетаньяху на коронавирус

Россия
В Петербурге ввели режим полной изоляции
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?
Волонтеры начали помогать россиянам по всей стране из-за карантина
В российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
«Любые другие темы выпали, ушли, пропали»
Как коронавирус меняет жизнь россиян и заставляет все время о нем говорить
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
«Очереди возникали по вине шкурников и спекулянтов»
 
Все материалы
Мир
США приготовились ко второй волне коронавируса
«Мне удивительно, как я там выжил»
ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
Cледователь по делу Скрипалей возглавил британскую разведку
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Все материалы
Бывший СССР
Эвакуированные украинцы отказались от карантина и пытались сбежать из аэропорта
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
Зеленский назвал три варианта развития ситуации с коронавирусом на Украине
Партия Порошенко решила сотрудничать с партией Зеленского
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Все материалы
Экономика
Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Цена на нефть упала до минимума за 18 лет
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Россию назвали наиболее уязвимой для нефтяного кризиса
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Австрийская весна
Как на родине Гитлера встретили его армию
Все материалы
Спорт
Глава российского биатлона сравнил коронавирус с обычным гриппом
Красный Геркулес
Первого советского чемпиона мира лишили званий и опозорили. Как он вернул себе доброе имя?
Журналист получил угрозы от представившегося братом Нурмагомедова человека
Алина Загитова«Друзья привезли продукты, поболтали через окно»
Тренировки в ванной, общение с фанатами и пельмени: чем занимаются спортсмены во время карантина
Фергюсону предложили соперника на замену Нурмагомедову
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Отец Нурмагомедова отреагировал на возможность отмены боя с Фергюсоном
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Лев Лещенко, Борис Джонсон, Том Хэнкс: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство
Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет брака
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая расплакалась из-за новостей о коронавирусе
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Блогерша сделала купальник из защитных масок и была обругана в сети
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Найден еще один способ занять себя на карантине во время пандемии коронавируса
Популярная плюс-сайз-модель сняла тренировку с сыном во время изоляции
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
17 членов одной семьи заразились коронавирусом после смерти больной родственницы
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни
Умирающий в самоизоляции мужчина написал жене прощальное письмо с признанием
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
22-летняя зараженная коронавирусом рассказала о мучениях во время болезни
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Все материалы
Обнаружен идеально сохранившийся ранний Москвич-2141
Сорок фотофактов о новейшем бизнес-седане Genesis G80
Все подробности о новой модели корейской премиум-марки
Появились шпионские фотографии удлиненной Hyundai Creta
Безумные автомобильные видео Red Bull
Пит-стоп в невесомости на борту ИЛ-76 и пилоты Ф1 в гонке на «Нивах»
Audi перекрасила логотип в знак поддержки российских врачей
Месяц живем с новой Mazda3: часть вторая
Меняем топовый хэтчбек на автомобиль с мотором 1.5 и пересаживаемся на седан
Парижский автосалон отменен из-за коронавируса
Все материалы
Дом
Волочкова рассказала о жизни в коммуналках и восхитилась карантином
Россиянин выставил на продажу «идеальное убежище» от коронавируса
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Жителей Московского региона временно освободили от платы за капремонт
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Москве предрекли полную остановку продаж квартир
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Новороссийске отремонтировали улицы
В Татарстане построят жилья на пять тысяч квартир
Утвержден новый состав комиссии по импортозамещению
Все материалы