В МИД России призвали Чехию не политизировать дело Франчетти в угоду Киеву

Москва призывает Чехию освободить задержанного россиянина Александра Франчетти в кратчайшие сроки и не политизировать его дело. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что ситуация с задержанием российского гражданина усложняет и без того непростые отношения Москвы и Праги, которые были подорваны по инициативе чешской стороны. «Разумеется, не можем не учитывать это в наших контактах. Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации "дела Александра Франчетти" в угоду Киеву», — заключил он.

По словам Тяпкина, посольство России в чешской столице находится в постоянном контакте с Франчетти, его адвокатами и членами семьи.

12 сентября чешская полиция задержала Франчетти в аэропорту Праги. Ордер на его арест выдало украинское правительство. Киев обвиняет россиянина в участии и организации отрядов «Крымской самообороны», которые в 2014 году способствовали включению Крыма в состав России. На данный момент решается вопрос об экстрадиции арестованного российского гражданина на Украину.