Захарова призвала Чехию освободить российского гражданина Александра Франчетти

Мария Захарова призвала Чехию не идти на поводу у властей Украины и освободить Франчетти

Чехия должна дать ответы на запросы России о причинах задержания российского гражданина Александра Франчетти в Праге, а также освободить его. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат призвала чешские власти принять взвешенное решение и «не идти на поводу» у Украины. «Мы поддерживаем контакт с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками. Ожидаем от чешских властей скорейшего освобождения российского гражданина», — подчеркнула Захарова.

Россиянина задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Международный ордер на его арест выдала Украина. Гражданин РФ якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.

14 сентября Суд Чехии принял решение заключить Франчетти под стражу. Сторона защиты подала апелляционную жалобу. Ее рассмотрят в высшей чешской судебной инстанции в течение двух недель.

Сам Франчетти назвал свое задержание «шагом к фашизму». Он опроверг выдвинутые против него обвинения.

