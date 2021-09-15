Сестра задержанного в Чехии Франчетти написала обращение к Путину

RT: сестра россиянина Франчетти, задержанного в Чехии, написала обращение к Путину

Сестра россиянина Александра Франчетти, задержанного в Чехии, написала обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет RT.

В своем письме она просит политика помочь вернуть брата на родину.

14 августа суд Праги постановил, что Франчетти временно возьмут под стражу. Мужчина заявил, что его задержание — это «шаг к фашизму». Его поместят в камеру предварительного заключения в тюрьме «Панкрат». Адвокат россиянина Ян Шварц пообещал оспорить такое решение. Протест по заключению будут рассматривать до трех недель.

Россиянина задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Международный ордер на его арест выдала Украина. Гражданин РФ якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России.

Позднее стало известно о его возможной экстрадиции на Украину. Эти данные опровергла дочь мужчины Диа.