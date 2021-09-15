В Крыму рассказали о сговоре участников «Крымской платформы»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов рассказал о сговоре участников «Крымской платформы». По его мнению, страны имеют намерение преследовать у себя людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией, передает РИА Новости.

«В кулуарах "Крымской платформы" представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны"», — заявил он. По словам политика, причиной для преследования может стать нахождение в списках украинского сайта «Миротворец».

12 сентября в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест был задержан активист Александр Франчетти, который является российским гражданином. Он был одним из участников событий «Крымской весны», во время которой полуостров вернулся в состав России.

К задержанному россиянину отправился сотрудник российского консульства. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания Александра Франчетти.