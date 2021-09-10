Глава МИД Украины заявил о важности «битвы за Крым»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности борьбы за возвращение Крыма под контроль Киева, сообщает портал «Гордон».

«Я хочу четко обозначить: битва за Крым — это битва за Украину. Кто бы что ни говорил, какими бы ироничными ни были улыбки скептиков, но если мы откажемся от активной деоккупации Крыма, суверенной Украины не будет. Мы не сдадим исторический экзамен на зрелость», — сказал глава МИД во время выступления в Раде 10 сентября.

Кулеба утверждает, что с помощью саммита «Крымская платформа» Киев вынес крымский вопрос на международный уровень. «Впервые у нас есть реальный механизм, который ведет к деоккупации полуострова», — заверил он.

Глава МИД полагает, что «Крымская платформа» и визит президента Владимира Зеленского в США стали сигналами миру, что «Украина снова в игре». «Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники. Украина — не жертва, Украина — спасатель», — сказал Кулеба.

Ранее в парламенте Крыма назвали «мракобесием» угрозы Киева ввести санкции за строительство Крымского моста.