В Крыму угрозы Украины ввести санкции за Крымский мост назвали «мракобесием»

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «мракобесием» угрозы Украины ввести санкции за строительство Крымского моста. Его слова передает РИА Новости.

«Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием, что вызывает лишь сожаление», — заявил политик. По его словам, власти Украины пытаются навредить полуострову из-за злобы и бессилия. При этом Крым в составе России развивается и реализовывает масштабные инфраструктурные проекты.

«Все их действия — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», — заключил он.

8 сентября Кабинет министров Украины инициировал введение ограничений против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста. Согласно документу, введение санкций приведет к тому, что данные лица и компании не смогут попасть на территорию Украины, пользоваться своим имуществом на Украине, выводить капиталы и проводить экспортно-импортные операции. Предполагается, что ограничения будут действительны в течение пяти лет.