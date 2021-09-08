На Украине инициировали санкции против причастных к сооружению Крымского моста

Правительство Украины одобрило санкции против лиц, причастных к сооружению Крымского моста

Кабинет министров Украины инициировал введение ограничений против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

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Согласно документу, введение санкций приведет к тому, что данные лица и компании не смогут попасть на территорию Украины, пользоваться своим имуществом на Украине, выводить капиталы и проводить экспортно-импортные операции. Предполагается, что санкции будут действительны в течение пяти лет.

Отмечается, что проект подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством иностранных дел страны и другими государственными органами.

«Правительство Украины будет реагировать на любые действия лиц, которые угрожают нарушению украинского суверенитета! Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о неотвратимости наказания», —заявил заместитель Министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

В случае, если Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрит введение ограничений, украинские власти уведомят об этом международные организации и правительства США и Европейского союза (ЕС), чтобы они рассмотрели вопрос введения аналогичных ограничительных мер.

Ранее стало известно, что Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление санкций против России из-за «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В настоящий момент санкционный список включает в себя 177 физических и 48 юридических лиц из РФ и Украины.