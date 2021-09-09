Глава МИД Украины назвал задержание диверсантов в Крыму проявлением мелочности

России следует на государственном уровне ответить на успех Украины в проведении саммита «Крымской платформы», а не «срываться» на невиновных людей, проявляя мелочность. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНИАН.

Речь идет о задержании ФСБ России нескольких представителей «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) по подозрению в диверсии на газопроводе в крымском селе Перевальное 23 августа. Спецслужбы полагают, что за произошедшим стояла украинская разведка. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

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Глава МИД Украины связал произошедшее с местью Москвы за организацию Киевом саммита «Крымская платформа», который состоялся в этот же день. Он назвал такой подход репрессиями против украинских граждан. «Если вы такие крутые, то ответьте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невиновных людей», — сказал Кулеба.

Министр заверил, что обвинения, выдвинутые против членов «Меджлиса», являются абсурдными и политически мотивированными. Он также напомнил, что вопрос об освобождении украинских заключенных поднимался на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. «Мы будем работать с нашими партнерами над тем, чтобы освободить этих людей», — пообещал дипломат.

Ранее украинский политолог Олег Хавич заявил в беседе с «Лентой.ру», что «Крымская платформа» не станет «долгоиграющим инструментом» украинской политики. Он посоветовал не относиться к проведению саммита серьезно и подчеркнул, что Зеленский использовал форум в качестве «одноразового пиар-мероприятия».