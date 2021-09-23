Чешский адвокат запросил у россиянина Франчетти 300 тысяч евро на оплату услуг

Чешский адвокат Ян Шварц, выступавший в защиту задержанного в Праге по украинскому ордеру гражданина России Александра Франчетти, запросил у него 300 тысяч евро на оплату своих услуг. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявили близкие друзья задержанного.

Друзья сочли провокацией действия адвоката. Друг Александра, гражданин Сербии Деян Берич рассказал изданию, что Шварц запросил «фантастический гонорар» чтобы «сразу освободить» россиянина. «На что именно пошли бы деньги — не знаю. Может быть, взятка, выкуп? Кто знает, может быть, он был связан с местными спецслужбами, и это потом представят, как взятку чешской полиции?» — заявил он.

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Семья задержанного также сообщила, что до сих пор не получила данные о конкретных причинах его ареста. Девушка Франчетти Светлана рассказала, что накануне задержания Александр в понедельник должен был вылететь в Москву, однако его рейс перенесли на воскресенье. «Саша быстро собрался и поехал в аэропорт, и там его задержали», — уточнила она.

Светлана также заявила об угрозе здоровью Франчетти. По ее словам он находится в тяжелом состоянии и нуждается в медицинском контроле. «У него прогрессирующий ревматоидный артрит, рубец на легких и проблемы с почками. Он не может без постоянного ухода врачей», — сообщила девушка.

12 сентября чешская полиция задержала Франчетти в пражском аэропорту. Ордер на его арест выдало украинское правительство. Киев обвиняет россиянина в участии и организации отрядов «Крымской самообороны», которые в 2014 году способствовали включению Крыма в состав России. 14 сентября россиянин был арестован, решается вопрос об его экстрадиции на Украину.