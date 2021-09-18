В Крыму рассказали об угрозе жизни задержанного в Чехии россиянина

В случае экстрадиции задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти на Украину, его жизни может грозить опасность. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам Постоянного представительства Крыма при президенте России Александр Молохов.

Он предложил российским властям в срочном порядке подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на действия чешских властей для принятия срочных обеспечительных мер, которые приостановят процесс выдачи мужчины. «[Украинские] власти неспособны обеспечить на своей территории права и свободы человека и гражданина и гарантировать безопасность выдаваемых им лиц», — заявили Молохов.

12 сентября чешская полиция задержала Франчетти в пражском аэропорту. Ордер на его арест выдало украинское правительство. Киев обвиняет россиянина в участии и организации отрядов «Крымской самообороны», которые в 2014 году способствовали включению Крыма в состав России. 14 сентября россиянин был арестован, решается вопрос об его экстрадиции на Украину.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала о последствиях задержания Франчетти для Чехии. Она подчеркнула, что Москва так и не получила от Праги разъяснений на этот счет и потребовала предоставить внятное обоснование причин ареста.