Захарова предсказала последствия задержания в Чехии россиянина Франчетти

Есть опасения, что чешская и украинская стороны будут политизировать дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти. Такое предсказание на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат заверила, что Россия уже запросила разъяснения задержания. Сейчас Кремль, по словам Захаровой, ожидает внятных аргументов и материалов.«Будут последствия, понятно какие», — добавила она.

Также Захарова призвала власти Чехии освободить россиянина. Она заметила, что чешское правительство должно принимать взвешенные решения и не «идти на поводу у Украины». Представитель МИД заверила, что ведомство поддерживает контакты с адвокатами и родственниками Франчетти.

12 сентября чешская полиция задержала Франчетти в пражском аэропорту. Ордер на его арест выдало украинское правительство. Киев обвиняет россиянина в участии в Крымской весне, в результате которой Крым вошел в состав России.