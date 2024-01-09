Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II

Путин предоставил гражданство РФ потомку Екатерины II Андрею Калагеорги

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку императрицы Екатерины II Андрею Калагеорги. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов рассказал, что Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться на полуострове.

Из текста документа следует, что прямой потомок императрицы Екатерины II родился в США в 1967 году.

Ранее сообщалось, что Путин дал российский паспорт участнику специальной военной операции из Киргизии, которого ранее осудили на родине.

Мужчине грозило десять лет тюрьмы. По данным омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой, получивший паспорт боец долечивается в госпитале и готовится снова отправиться в зону боевых действий.