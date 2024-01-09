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20:14, 9 января 2024Путешествия

Самолет подпрыгнул при посадке, выпустил пламя из-под шасси и попал на видео

Самолет Scandinavian Airlines подпрыгнул при посадке и попал на видео

Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines с пассажирами на борту подпрыгнул на взлетно-посадочной полосе, выпустил пламя из-под шасси и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На кадрах видно, как лайнер, следовавший из Стокгольма в португальский Фуншал, попытался приземлиться, но отскочил от земли. В результате из двигателя полетели искры, а затем и пламя. Диспетчеры дали пилоту указания попытаться посадить судно повторно через 20 минут, однако тот заметил дым, исходящий из двигателя.

В результате было принято решение совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Пальмас на Канарских островах. Уточняется, что эта авиагавань лучше оборудована для проведения технического обслуживания. Никто из 90 пассажиров не пострадал.

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      Зарина Дзагоева
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