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17:28, 9 января 2024Путешествия

Самолет с туристами на борту перевернулся в воздухе и разбился

7news: самолет с туристами перевернулся при экстренной посадке в Австралии

Легкомоторный самолет с американскими туристами разбился на острове Большого Барьерного рифа в Австралии. Подробностями поделился местный канал 7news.

Непредвиденная ситуация произошла утром в понедельник, 8 января. Лайнер взлетал с курортного острова Лизард, но из-за технической неисправности пилот был вынужден совершить экстренную посадку. При приземлении воздушное судно врезалось в деревья, перевернулось в воздухе и рухнуло на землю.

Известно, что на борту находились пилот и девять туристов, в том числе 14-летняя девочка. Все пассажиры выжили и смогли самостоятельно выбраться из-под обломков. Двух человек госпитализировали в больницу города Кэрнс с легкой травмой головы и переломом руки.

Уточняется, что расследованием причин крушения займется Австралийское бюро безопасности на транспорте.

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      Мария Борисова
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